В России создали способную работать в ураган антенну

Опубликовано 15 апреля 2024, 21:16
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В России создали способную работать в ураган антеннуОна автоматически раскрывается на необходимой высоте
Холдинг «Росэлектроника», входящий в Госкорпорацию Ростех, представил новую сверхширокополосную дискоконусную антенну, способную заменить несколько антенн разных диапазонов. Разработка может применяться на полигонах, в наземных комплексах связи и мобильных радиоизмерительных лабораториях. Она обладает высокой надежностью и устойчивостью к экстремальным погодным условиям, включая ураганный ветер до 50 м/с.
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Новая антенна отличается оригинальной геометрией, позволяющей работать в различных диапазонах частот без необходимости использования дополнительных устройств согласования. Это упрощает ее электрическую схему и повышает надежность и долговечность, отметили в пресс-службе холдинга.
Установка антенны осуществляется на телескопической мачте, что обеспечивает ее легкость и универсальность. Она автоматически раскрывается на необходимой высоте и складывается при спуске на землю, что делает ее удобной в эксплуатации.