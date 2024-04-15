В России создали способную работать в ураган антенну

Новая антенна отличается оригинальной геометрией, позволяющей работать в различных диапазонах частот без необходимости использования дополнительных устройств согласования. Это упрощает ее электрическую схему и повышает надежность и долговечность, отметили в пресс-службе холдинга.

Установка антенны осуществляется на телескопической мачте, что обеспечивает ее легкость и универсальность. Она автоматически раскрывается на необходимой высоте и складывается при спуске на землю, что делает ее удобной в эксплуатации.