В России создали способный поднимать до 100 кг беспилотник

Он носит название самого сильного ветра Байкала

В студенческом конструкторском бюро Новосибирского государственного технического университета НЭТИ создали беспилотник, который может поднимать грузы до 100кг. Название аппарата “Сарма”, как название самого сильного ветра Байкала.

Аппарат имеет высокую энергоэффективность, ее добились благодаря удлиненным крыльям, которые состоят основы из алюминиевых сплавов и податливой обшивки из пластика. Также крыльям добавили волнистый профиль, чтобы предотвратить ситуации, когда аппарат резко снижается, а крыло переходит в режим штопора