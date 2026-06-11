В России создали спутник для работы на сверхнизкой орбите

Корпус аппарата имеет длину 3 метра. SX-V сможет выводить несколько кубсатов или полезную нагрузку объемом до трех контейнеров формата 16U. Скорость передачи данных заявлена до 1 ГБ в секунду при энергопотреблении линии связи до 60 Вт.

По словам управляющего директора Центра развития системы технологических конкурсов Фонда НТИ Юрия Молодых, на аппарате установлена двигательная система разработки Исследовательского центра имени М. В. Келдыша. Из-за повышенного аэродинамического сопротивления на таких высотах спутнику потребуется постоянная компенсация тяговой установкой.

Испытания и первые запуски аппаратов конкурса НТИ запланированы на 2028 год.