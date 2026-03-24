В России создали спутниковую антенну для интернета на борту самолётов

Антенна предназначена для установки на самолёты как российского, так и иностранного производства. Устройство обеспечивает пассажирам доступ в интернет, а экипажу — голосовую связь и обмен данными с землёй через системы ACARS и CPDLC.

В ходе испытаний на полигоне МНИИРС антенна успешно подключилась к спутнику «Экспресс-АМ7» государственного оператора «Космическая связь». Специалисты проверили устойчивость сигнала при моделировании различных режимов полёта, температурных колебаниях и подтвердили работоспособность в реальных сценариях.

Разработчики подчёркивают, что антенна полностью создана на базе российских компонентов и ПО, что снижает зависимость от зарубежных поставок, минимизирует санкционные риски и повышает кибербезопасность. В ФГУП «Космическая связь» добавили, что использование отечественной орбитальной группировки позволяет развивать цифровые сервисы для авиации и создавать современные решения в сфере спутниковой связи.