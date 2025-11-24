В России создали среду для обучения алгоритмов стимуляции мозга

Опубликовано 24 ноября 2025, 23:421 мин.
В России создали среду для обучения алгоритмов стимуляции мозгаЭто может в лечении болезни Паркинсона
Российские ученые разработали интерактивную среду для тестирования алгоритмов глубокой стимуляции мозга. Разработка предназначена для обучения адаптивных систем, которые теоретически могут эффективнее подавлять симптомы болезни Паркинсона и других неврологических расстройств.
Новый инструмент имитирует реакцию нейронов на стимуляцию, показывая активность в разных зонах мозга и ее изменения со временем. Эта среда поддерживает сравнительно быстрые вычисления и различные сценарии, например, когда пациент спит или ходит.
Ученые отмечают, что современные методы глубокой стимуляции требуют постоянной подстройки из-за изменений в контактах между электродами и тканью мозга. Разработанная платформа позволяет проверять алгоритмы, которые отслеживают состояние мозга в реальном времени и автоматически корректируют стимуляцию.
Разработка велась специалистами «Сколтеха», Института искусственного интеллекта AIRI и МГУ. Она подходит для тестирования как нейросетевых алгоритмов, так и решений без использования ИИ.