В России создали среду для обучения алгоритмов стимуляции мозга

Новый инструмент имитирует реакцию нейронов на стимуляцию, показывая активность в разных зонах мозга и ее изменения со временем. Эта среда поддерживает сравнительно быстрые вычисления и различные сценарии, например, когда пациент спит или ходит.

Ученые отмечают, что современные методы глубокой стимуляции требуют постоянной подстройки из-за изменений в контактах между электродами и тканью мозга. Разработанная платформа позволяет проверять алгоритмы, которые отслеживают состояние мозга в реальном времени и автоматически корректируют стимуляцию.

Разработка велась специалистами «Сколтеха», Института искусственного интеллекта AIRI и МГУ. Она подходит для тестирования как нейросетевых алгоритмов, так и решений без использования ИИ.