В России создали стенд для быстрого тестирования электронных плат

Опубликовано 05 июня 2024, 13:04
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В России создали стенд для быстрого тестирования электронных платЗа несколько секунд
Ученые Передовой инженерной школы (ПИШ) Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали стенд для тестирования новых электронных плат, который позволяет сократить время проверки до нескольких секунд.
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Инженеры центра компетенций «Оптика и сенсорика» ПИШ НГУ разработали этот стенд для компании АО «ТРЭИ», ведущего отечественного производителя оборудования и технологий автоматизированного контроля и управления. Благодаря новой технологии, время проверки плат на производстве сокращается с нескольких минут до десятков секунд.
Стенд также минимизирует влияние человеческого фактора и ошибки при проверке. Он позволяет быстро проводить ремонт и масштабировать производство, что значительно снижает издержки. Для использования стенда не требуются специальные знания — проверка проводится автоматически. В случае выявления ошибок на экране отображается неисправный узел, что позволяет оперативно принимать меры.