В России создали стенд для быстрого тестирования электронных плат

Инженеры центра компетенций «Оптика и сенсорика» ПИШ НГУ разработали этот стенд для компании АО «ТРЭИ», ведущего отечественного производителя оборудования и технологий автоматизированного контроля и управления. Благодаря новой технологии, время проверки плат на производстве сокращается с нескольких минут до десятков секунд.

Стенд также минимизирует влияние человеческого фактора и ошибки при проверке. Он позволяет быстро проводить ремонт и масштабировать производство, что значительно снижает издержки. Для использования стенда не требуются специальные знания — проверка проводится автоматически. В случае выявления ошибок на экране отображается неисправный узел, что позволяет оперативно принимать меры.