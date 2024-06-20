В России создали стенд для испытаний гидроцилиндров

Новый стенд основан на ранее запатентованной установке для испытания гидравлических машин вращательного движения. В условиях, близких к реальной эксплуатации, стенд позволяет сократить потребление энергии до 10−15 кВт вместо обычных 50 кВт и более. Это достигается благодаря рекуперации энергии и минимальному количеству элементов в приводе, отметил Рыбак.

Разработка может быть применена для выходных испытаний на предприятиях гидромашиностроения, а также для входных испытаний на машиностроительных и ремонтных предприятиях. Таким образом, новый стенд не только экономит энергию и средства, но и расширяет возможности тестирования гидравлических машин.