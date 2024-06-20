В России создали стенд для испытаний гидроцилиндров

Опубликовано 20 июня 2024, 15:55
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В России создали стенд для испытаний гидроцилиндровАналогов ему в мире нет
Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ) разработали стенд, значительно снижающий энергозатраты при испытаниях поршневых гидравлических цилиндров. Как сообщил руководитель проекта, профессор Александр Рыбак, аналогов этой разработки нет ни в России, ни в мире.
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Новый стенд основан на ранее запатентованной установке для испытания гидравлических машин вращательного движения. В условиях, близких к реальной эксплуатации, стенд позволяет сократить потребление энергии до 10−15 кВт вместо обычных 50 кВт и более. Это достигается благодаря рекуперации энергии и минимальному количеству элементов в приводе, отметил Рыбак.
Разработка может быть применена для выходных испытаний на предприятиях гидромашиностроения, а также для входных испытаний на машиностроительных и ремонтных предприятиях. Таким образом, новый стенд не только экономит энергию и средства, но и расширяет возможности тестирования гидравлических машин.