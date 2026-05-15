В России создали стенд для изучения радиационного старения детекторов

В коллайдерах при столкновении частиц образуются новые частицы, а детекторы фиксируют эти процессы. Однако они постоянно подвергаются радиационной нагрузке, в том числе от нейтронных потоков. Особое внимание уделяется кремниевым фотоумножителям, параметры которых важно контролировать в условиях облучения.

Новый стенд позволяет проводить такие измерения и оценивать изменения характеристик оборудования. Он уже прошел тестирование на прототипе и показал эффективность. В дальнейшем планируется совместная работа с Физическим институтом имени Лебедева для развития методик и исследования детекторов, работающих в экстремальных условиях, отметили в пресс-службе.