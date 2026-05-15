В России создали стенд для изучения радиационного старения детекторов

Опубликовано 15 мая 2026, 12:201 мин.
В России создали стенд для изучения радиационного старения детекторовУстановка поможет исследовать поведение материалов
В пресс-службе Института ядерной физики СО РАН сообщили, что ученые разработали экспериментальный стенд для изучения радиационного старения элементов детекторов, используемых на коллайдерах. Установка создана на базе нейтронного источника VITA и предназначена для оценки поведения материалов под воздействием излучения.
© Ferra.ru
В коллайдерах при столкновении частиц образуются новые частицы, а детекторы фиксируют эти процессы. Однако они постоянно подвергаются радиационной нагрузке, в том числе от нейтронных потоков. Особое внимание уделяется кремниевым фотоумножителям, параметры которых важно контролировать в условиях облучения.
Новый стенд позволяет проводить такие измерения и оценивать изменения характеристик оборудования. Он уже прошел тестирование на прототипе и показал эффективность. В дальнейшем планируется совместная работа с Физическим институтом имени Лебедева для развития методик и исследования детекторов, работающих в экстремальных условиях, отметили в пресс-службе.