В России создали стойкий пигмент для керамики

Опубликовано 08 октября 2025, 21:471 мин.
В России создали стойкий пигмент для керамикиРазработка повысит долговечность фасадов зданий
В пресс-службе Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Белгородского государственного технологического университета им. В. Г. Шухова разработали новый метод получения железосодержащего пигмента для стеновой керамики. Этот подход позволяет создавать более долговечные строительные материалы и сокращать количество промышленных отходов.
Традиционные способы производства пигментов считаются дорогими и энергоёмкими. Они часто не обеспечивают равномерность цвета и достаточную стойкость к погодным условиям. Новая технология основана на переработке кристаллических сланцев Курской магнитной аномалии в плазменном реакторе.
Под воздействием плазмы температурой около 6000 Кельвинов всего за несколько секунд образуется гематит, придающий пигменту коричневый оттенок. Последующее измельчение до мельчайших частиц гарантирует высокое качество и цветостойкость. Это повышает устойчивость фасадов к внешним воздействиям, что снизит будущие расходы на реставрацию.
Разработка уже запатентована.