В России создали стойкий пигмент для керамики

Традиционные способы производства пигментов считаются дорогими и энергоёмкими. Они часто не обеспечивают равномерность цвета и достаточную стойкость к погодным условиям. Новая технология основана на переработке кристаллических сланцев Курской магнитной аномалии в плазменном реакторе.

Под воздействием плазмы температурой около 6000 Кельвинов всего за несколько секунд образуется гематит, придающий пигменту коричневый оттенок. Последующее измельчение до мельчайших частиц гарантирует высокое качество и цветостойкость. Это повышает устойчивость фасадов к внешним воздействиям, что снизит будущие расходы на реставрацию.

Разработка уже запатентована.