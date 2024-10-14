В России
Опубликовано 14 октября 2024, 18:13
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В России создали строительные материалы с низким углеродным следом

Новые составы поглощают углекислый газ из атмосферы
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые из Климатического центра Новосибирского государственного университета (НГУ) разработали инновационные строительные материалы на основе промышленного мусора, которые способны поглощать углекислый газ и минимизировать углеродный след.
В России создали строительные материалы с низким углеродным следом

© Ferra.ru

В процессе производства новых материалов используются отходы горнодобывающей, строительной и энергетической отраслей, такие как минеральное сырье из сноса зданий, отвалы с карьеров и шлаки от металлургии. Эти бесцементные составы отличаются меньшим углеродным следом по сравнению с традиционным бетоном и имеют уникальную способность улавливать CO2 из атмосферы.

Для изготовления материалов техногенное сырье подвергается механическому измельчению и термической обработке. Затем оно смешивается с активатором на щелочной или кислотной основе. Полученная смесь образует материал, аналогичный керамике или бетону.

На данный момент учеными уже созданы опытные образцы плитки и утеплителей, которые могут успешно конкурировать с традиционными строительными изделиями по техническим характеристикам и превосходят их по экологии.