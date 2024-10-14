В России создали строительные материалы с низким углеродным следом

В процессе производства новых материалов используются отходы горнодобывающей, строительной и энергетической отраслей, такие как минеральное сырье из сноса зданий, отвалы с карьеров и шлаки от металлургии. Эти бесцементные составы отличаются меньшим углеродным следом по сравнению с традиционным бетоном и имеют уникальную способность улавливать CO2 из атмосферы.

Для изготовления материалов техногенное сырье подвергается механическому измельчению и термической обработке. Затем оно смешивается с активатором на щелочной или кислотной основе. Полученная смесь образует материал, аналогичный керамике или бетону.

На данный момент учеными уже созданы опытные образцы плитки и утеплителей, которые могут успешно конкурировать с традиционными строительными изделиями по техническим характеристикам и превосходят их по экологии.