В России создали сверхчувствительный датчик для обнаружения опасных газов

Как пояснили в НИТУ МИСИС, датчик работает по принципу «оптической губки» — молекулы газа конденсируются между наночастицами, изменяя характер прохождения света через чип. Эти изменения фиксируются с высокой точностью при помощи лазерного излучения.

Особенность разработки — уникальный метод нанесения наночастиц, обеспечивающий их равномерное распределение без дефектов. Это повышает чувствительность и надежность сенсора.

Проект реализован совместно учёными из НИТУ МИСИС, «Сколтеха», МГПУ и других научных центров под руководством профессора Дмитрия Горина. Технология сочетает принципы фотоники и микрогидродинамики, что делает её перспективной для создания компактных и эффективных газоанализаторов.

Исследователи подчёркивают, что разработка готова к практическому применению в различных областях — от медицины до промышленной безопасности.