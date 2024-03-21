В России создали сверхлегкие устройства для отслеживания диких животных

Весом всего 40 грамм и миниатюрных размерах, они позволяют использовать их для маркировки различных видов животных, таких как белые медведи, леопарды и сайгаки. Устройства основаны на передовой технологии низкоэнергетических распределенных сетей связи и способны работать в самых экстремальных условиях.

Одной из ключевых особенностей устройств является их способность накапливать информацию о перемещениях животного и передавать её на приемник даже в отсутствие интернета. Это открывает новые возможности для исследований в области сохранения биологического разнообразия и охраны диких животных.

Эксперты отмечают, что применение таких устройств в сочетании с беспилотниками и искусственным интеллектом значительно улучшит возможности отслеживания и мониторинга животных, а также снизит нагрузку на сотовые и спутниковые сети.