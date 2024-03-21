Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
В России
Опубликовано 21 марта 2024, 22:50
1 мин.

В России создали сверхлегкие устройства для отслеживания диких животных

Они не нуждаются в связи
В пресс-службе Росзаповедцентра Минприроды России сообщили, что на конференции «Вселенная белого медведя» в Москве и на Чукотке были представлены сверхлегкие устройства для отслеживания диких животных. Они, разработанные экологическим центром «Экофактор» и фондом «Система», могут работать без сотовой и спутниковой связи.

Весом всего 40 грамм и миниатюрных размерах, они позволяют использовать их для маркировки различных видов животных, таких как белые медведи, леопарды и сайгаки. Устройства основаны на передовой технологии низкоэнергетических распределенных сетей связи и способны работать в самых экстремальных условиях.

Одной из ключевых особенностей устройств является их способность накапливать информацию о перемещениях животного и передавать её на приемник даже в отсутствие интернета. Это открывает новые возможности для исследований в области сохранения биологического разнообразия и охраны диких животных.

Эксперты отмечают, что применение таких устройств в сочетании с беспилотниками и искусственным интеллектом значительно улучшит возможности отслеживания и мониторинга животных, а также снизит нагрузку на сотовые и спутниковые сети.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
,
#Россия
,
#животные