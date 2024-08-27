В России создали сверхпрочный и гибкий материал на основе графена и алмаза

По словам Льва Томилина из НИТУ МИСИС, материал сочетает в себе прочность, жесткость и гибкость, благодаря сочетанию углеродных связей. Эти двумерные алмазные пленки обладают потенциалом для применения в электронике, оптике и медицине.

Эксперименты показали, что количество наноалмазов в графеновых пленках можно контролировать, изменяя плотность ионов ксенона. Это открывает возможности для создания прочных и функциональных покрытий для микросхем, имплантов и сенсоров. Исследования продолжаются, и ученые надеются на широкий внедрение их разработки в промышленность, отметили в пресс-службе.