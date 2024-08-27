В России создали сверхпрочный и гибкий материал на основе графена и алмаза

Опубликовано 27 августа 2024, 18:591 мин.
В России создали сверхпрочный и гибкий материал на основе графена и алмазаКомпозит найдет применение во многих отраслях
В пресс-службе Национального исследовательского технологического университета «МИСИС» сообщили, что ученые вуза разработали новый композит из графена и алмаза, который может модернизировать различные отрасли, включая космическую авиацию, автомобилестроение и биомедицину. Новый материал получен путем облучения графеновых пленок ионами ксенона, что привело к образованию ультратонких двумерных алмазных структур.
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По словам Льва Томилина из НИТУ МИСИС, материал сочетает в себе прочность, жесткость и гибкость, благодаря сочетанию углеродных связей. Эти двумерные алмазные пленки обладают потенциалом для применения в электронике, оптике и медицине.
Эксперименты показали, что количество наноалмазов в графеновых пленках можно контролировать, изменяя плотность ионов ксенона. Это открывает возможности для создания прочных и функциональных покрытий для микросхем, имплантов и сенсоров. Исследования продолжаются, и ученые надеются на широкий внедрение их разработки в промышленность, отметили в пресс-службе.