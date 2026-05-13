В России создали светопропускающую древесину для строительства

Опубликовано 13 мая 2026, 18:45
В России создали светопропускающую древесину для строительстваМатериал прочный
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Сибирского университета инженерии и биотехнологий запатентовали новый материал — светопропускающую древесину. Разработка относится к области химии и предназначена для применения в строительстве и дизайне.
Основой служит древесный субстрат, который проходит делигнификацию и отбеливание, после чего обрабатывается специальной пропиткой. Материал сохраняет структуру дерева и прочность, но приобретает способность пропускать свет.
По данным ведомства, светопропускающая древесина может использоваться для панелей, перегородок, мебели и декоративных элементов, создающих рассеянное освещение. Это позволяет применять ее как в строительстве, так и в оформлении интерьеров.
Материал рассматривается как альтернатива стеклу и пластику в ряде задач благодаря меньшей хрупкости. Также он способствует снижению энергопотребления, так как пропускает естественный свет, добавили в ведомстве.