В России создали светопропускающую древесину для строительства

Основой служит древесный субстрат, который проходит делигнификацию и отбеливание, после чего обрабатывается специальной пропиткой. Материал сохраняет структуру дерева и прочность, но приобретает способность пропускать свет.

По данным ведомства, светопропускающая древесина может использоваться для панелей, перегородок, мебели и декоративных элементов, создающих рассеянное освещение. Это позволяет применять ее как в строительстве, так и в оформлении интерьеров.

Материал рассматривается как альтернатива стеклу и пластику в ряде задач благодаря меньшей хрупкости. Также он способствует снижению энергопотребления, так как пропускает естественный свет, добавили в ведомстве.