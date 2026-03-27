В России создали светящиеся металлоорганические каркасы для медицины

В отличие от традиционных наночастиц, новые кристаллы не разрушаются в воде и не токсичны. Цвет свечения можно настроить, меняя соотношение редкоземельных элементов. Исследования провели на рыбках данио-рерио, которые используются в доклинических испытаниях. Кристаллы равномерно распределились в тканях и светились даже сквозь тело рыб, не вызывая токсичности.

Разработка открывает возможности для ранней диагностики рака, мониторинга нейродегенеративных заболеваний и точной доставки лекарств. Ученые считают, что материал перспективен для персонализированной медицины и создания новых биомедицинских технологий.