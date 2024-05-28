В России создали технологию для безопасной коррекции позвоночника у детей

Опубликовано 28 мая 2024, 08:15
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В России создали технологию для безопасной коррекции позвоночника у детейС врожденными искривлениями
В пресс-службе Фонда перспективных исследований (ФПИ) сообщили, что ученые из Саратовского университета разработали новую методику для безопасной коррекции позвоночника у детей с врожденными искривлениями. Проект «Протез» Фонда перспективных исследований направлен на предотвращение переломов позвонков при установке металлоконструкций.
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Используя данные компьютерной томографии, ученые создали персонализированную модель позвоночника каждого пациента. Это позволяет точно рассчитать нагрузки и оценить риски повреждения позвонков при установке винтов. Такая виртуальная модель помогает определить максимальные безопасные усилия, которые врач может прикладывать при исправлении деформации позвоночника, отметили в пресс-службе.
Методика предоперационного планирования помогает врачам Национального центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера выбирать оптимальные металлоконструкции и рассчитывать нагрузки на позвонки. Это особенно важно для детей с множественными аномалиями развития позвоночника, обеспечивая более безопасное и эффективное лечение.