В России создали технологию для безопасной коррекции позвоночника у детей

Используя данные компьютерной томографии, ученые создали персонализированную модель позвоночника каждого пациента. Это позволяет точно рассчитать нагрузки и оценить риски повреждения позвонков при установке винтов. Такая виртуальная модель помогает определить максимальные безопасные усилия, которые врач может прикладывать при исправлении деформации позвоночника, отметили в пресс-службе.

Методика предоперационного планирования помогает врачам Национального центра детской травматологии и ортопедии имени Г. И. Турнера выбирать оптимальные металлоконструкции и рассчитывать нагрузки на позвонки. Это особенно важно для детей с множественными аномалиями развития позвоночника, обеспечивая более безопасное и эффективное лечение.