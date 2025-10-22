В России
Опубликовано 22 октября 2025, 19:28
1 мин.

В России создали технологию для контроля качества арктических нефтепродуктов

Новая разработка
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института автоматики и процессов управления Дальневосточного отделения РАН разработали метод улучшения автоматизированного контроля в нефтеперерабатывающей промышленности. Разработка особенно актуальна для производства арктических видов топлива и компонентов буровых растворов.
В России создали технологию для контроля качества арктических нефтепродуктов

© Ferra.ru

Новый подход учитывает взаимосвязь погрешностей на различных этапах анализа многокомпонентных характеристик. Применение усовершенствованных алгоритмов позволяет снизить уровень ошибок при оценке качества нефтепродуктов.

Технология основана на построении виртуальных анализаторов для ректификационных колонн. Эти аппараты разделяют смеси углеводородов на фракции с заданными свойствами. Метод повышает точность контроля параметров, которые сложно измерить напрямую.

Экспериментальные испытания показали снижение средней погрешности на треть по сравнению с существующими подходами. Это подтверждено на примере технологической установки гидрокрекинга, где перерабатываются высококипящие нефтяные фракции.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#В России
,
#Россия
,
#Нефть
,
#наука