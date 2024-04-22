В России создали технологию для улучшения бурильных труб

Бурильные трубы, неотъемлемая часть бурильной колонны, нашли широкое применение в добыче нефти и газа. Новая технология, предложенная учеными, обещает повысить производительность, укрепить прочность и снизить стоимость материалов, используемых для создания бурильных труб, отметили в пресс-службе.

Новая технология, разработанная учеными усовершенствует эту область индустрии. Пористый материал, использованный в панелях, поможет улучшить свойства бурильных труб и повысить их долговечность. Это открывает новые перспективы для развития нефтегазового сектора и снижения затрат на добычу энергоносителей.