В России создали технологию для улучшения бурильных труб

Опубликовано 22 апреля 2024, 08:58
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В России создали технологию для улучшения бурильных трубЧто повысит производительность
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета имени Гагарина Ю. А. (СГТУ) сообщили, что ученые вуза разработали методику моделирования цилиндрических панелей из пористого материала. Новая технология значительно улучшит качество материалов для производства бурильных труб.
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Бурильные трубы, неотъемлемая часть бурильной колонны, нашли широкое применение в добыче нефти и газа. Новая технология, предложенная учеными, обещает повысить производительность, укрепить прочность и снизить стоимость материалов, используемых для создания бурильных труб, отметили в пресс-службе.
Новая технология, разработанная учеными усовершенствует эту область индустрии. Пористый материал, использованный в панелях, поможет улучшить свойства бурильных труб и повысить их долговечность. Это открывает новые перспективы для развития нефтегазового сектора и снижения затрат на добычу энергоносителей.