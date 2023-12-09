В России создали технологию для усовершенствования строительных материалов

Эта технология разработана исследовательской группой под руководством доктора технических наук Евгения Шошина.

Особенностью разработки является уникальный процесс самодиспергирования синтезированных модифицированных гидросиликатов. Этот эффект приводит к образованию силикатных наночастиц и агрегатов, что позволяет получать разнообразные продукты для строительной отрасли.

Новая технология позволяет производить минеральные добавки, ускоряющие процесс застывания цемента и снижающие расход пластификаторов, что важно для монолитного строительства и 3D-печати.

Также, разработанная технология может найти применение не только в строительстве, но и в других областях, таких как производство катализаторов, полимерных композитов и систем водоочистки. Полученные по этой технологии патенты подтверждают ее уникальность и значимость для отрасли строительных материалов.