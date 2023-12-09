В России создали технологию для усовершенствования строительных материалов

В России создали технологию для усовершенствования строительных материаловОна позволяет создавать силикатные добавки
В пресс-службе Саратовского государственного технического университета сообщили, что ученые вуза разработали инновационную технологию, которая поможет усовершенствовать строительные материал. Она позволяет создавать силикатные добавки с гораздо более низкой себестоимостью по сравнению с существующими аналогами, пишет ТАСС.
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Эта технология разработана исследовательской группой под руководством доктора технических наук Евгения Шошина.
Особенностью разработки является уникальный процесс самодиспергирования синтезированных модифицированных гидросиликатов. Этот эффект приводит к образованию силикатных наночастиц и агрегатов, что позволяет получать разнообразные продукты для строительной отрасли.
Новая технология позволяет производить минеральные добавки, ускоряющие процесс застывания цемента и снижающие расход пластификаторов, что важно для монолитного строительства и 3D-печати.
Также, разработанная технология может найти применение не только в строительстве, но и в других областях, таких как производство катализаторов, полимерных композитов и систем водоочистки. Полученные по этой технологии патенты подтверждают ее уникальность и значимость для отрасли строительных материалов.