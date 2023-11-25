В России создали технологию картографирования небесных тел

В пресс-службе отметили, что разработанный университетом комплекс "Лунный топограф" представляет собой технологию геодезического изучения и картографирования небесных объектов. Проект обещает стать важным инструментом для перспективных космических исследований.

Научный руководитель Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК, Ирина Надеждина, подчеркивает, что технология позволит создавать разнообразные продукты, начиная от цветных изображений и заканчивая сложными трехмерными моделями и картами небесных тел.

"Лунный топограф" обещает быть не только инновационным, но и многофункциональным инструментом для изучения космических объектов, расширяя возможности в исследовании небесных явлений и созидании новых карт и моделей космоса.