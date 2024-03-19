В России создали технологию контроля кровотока во время операций на мозге

Опубликовано 19 марта 2024, 22:41
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В России создали технологию контроля кровотока во время операций на мозгеОна более доступна и безопасна
Ученые из Москвы разработали инновационную систему, которая позволяет отслеживать кровоток в мозге пациента в режиме реального времени во время нейрохирургических операций. Эта технология не требует использования контрастных веществ и дорогостоящего оборудования, что делает ее более доступной и безопасной.
Система основана на спекл-эффекте, который возникает при прохождении лазерного излучения через сосудистую сеть мозга. Камера записывает изображение, на котором отображаются изменения интенсивности света, вызванные движением крови в сосудах. Компьютерная программа анализирует эти данные и выводит на экран изображение, позволяющее хирургам оценить состояние кровотока в реальном времени.
Этот метод позволяет выявлять возможные осложнения, такие как кровоизлияния и образование тромбов, а также повышает точность и безопасность хирургических вмешательств. Новая технология уже прошла успешное тестирование и может быть внедрена в практику нейрохирургов для улучшения результатов операций.