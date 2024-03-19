В России создали технологию контроля кровотока во время операций на мозге

Система основана на спекл-эффекте, который возникает при прохождении лазерного излучения через сосудистую сеть мозга. Камера записывает изображение, на котором отображаются изменения интенсивности света, вызванные движением крови в сосудах. Компьютерная программа анализирует эти данные и выводит на экран изображение, позволяющее хирургам оценить состояние кровотока в реальном времени.

Этот метод позволяет выявлять возможные осложнения, такие как кровоизлияния и образование тромбов, а также повышает точность и безопасность хирургических вмешательств. Новая технология уже прошла успешное тестирование и может быть внедрена в практику нейрохирургов для улучшения результатов операций.