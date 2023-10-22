В России создали технологию очистки воды и воздуха с помощью кедрового ореха

В России создали технологию очистки воды и воздуха с помощью кедрового орехаА также для очистки золота
Ученые из Томского государственного университета (ТГУ) разработали технологию переработки кедровой скорлупы в сорбенты, которые могут использоваться для очистки воды, воздуха, а также и золота, пишет Наука.рф.
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В Сибири после производства кедровых орехов остается огромное количество скорлупы, которая ранее рассматривалась как отход. Новая технология позволяет максимально использовать этот природный материал и сократить количество мусора.
В России широко использовались углеродные сорбенты, которые производятся в Индии и Китае из стружки скорлупы кокосового ореха. Несмотря на то, что поставки из этих стран продолжаются, продукт стал менее доступен, поднялась его цена, нарушились логистические цепочки. России необходимы собственные углеродные сорбенты, тем более что сырья для их производства в стране в избытке.
Проект основан на использовании возобновляемых природных ресурсов и способствует более эффективному использованию кедрового ореха. Таким образом, он содействует устойчивому развитию и экологичным практикам в производстве.