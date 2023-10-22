В России создали технологию очистки воды и воздуха с помощью кедрового ореха

В России широко использовались углеродные сорбенты, которые производятся в Индии и Китае из стружки скорлупы кокосового ореха. Несмотря на то, что поставки из этих стран продолжаются, продукт стал менее доступен, поднялась его цена, нарушились логистические цепочки. России необходимы собственные углеродные сорбенты, тем более что сырья для их производства в стране в избытке.