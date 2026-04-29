В России создали технологию переработки алюминиевых шлаков

Алюминиевые шлаки представляют собой смесь металлического алюминия, оксидов и солевых соединений. Ранее такие отходы чаще всего складировались, создавая экологическую нагрузку и теряя содержащиеся в них полезные компоненты.

Новая технология включает несколько стадий обработки. Сначала проводится анализ состава материала, затем он проходит дробление, измельчение и разделение. После этого применяется селективное выщелачивание с использованием воды или раствора соляной кислоты в зависимости от состава шлака, отметили в ведомстве.

Этот этап позволяет разделить соли и оксиды и выделить полезные компоненты. Полученные растворы выпариваются с образованием концентратов хлоридов натрия, калия и магния. Металлический алюминий дополнительно брикетируется и переплавляется в сплав, пригодный для промышленного использования.

По данным исследователей, эффективность извлечения алюминия достигает около 85%. Это сопоставимо с лучшими мировыми технологиями переработки. Разработка также направлена на снижение отходов и развитие замкнутого производственного цикла в металлургии.