Опубликовано 29 апреля 2026, 15:16
В России создали технологию переработки алюминиевых шлаков

Метод позволяет получать вторичный алюминий
В Минобрнауки РФ сообщили, что ученые Института цветных металлов Сибирского федерального университета (СФУ) предложили новую технологию переработки алюминиевых шлаков, которые образуются в литейном производстве и обычно накапливаются как отходы.
Алюминиевые шлаки представляют собой смесь металлического алюминия, оксидов и солевых соединений. Ранее такие отходы чаще всего складировались, создавая экологическую нагрузку и теряя содержащиеся в них полезные компоненты.

Новая технология включает несколько стадий обработки. Сначала проводится анализ состава материала, затем он проходит дробление, измельчение и разделение. После этого применяется селективное выщелачивание с использованием воды или раствора соляной кислоты в зависимости от состава шлака, отметили в ведомстве.

Этот этап позволяет разделить соли и оксиды и выделить полезные компоненты. Полученные растворы выпариваются с образованием концентратов хлоридов натрия, калия и магния. Металлический алюминий дополнительно брикетируется и переплавляется в сплав, пригодный для промышленного использования.

По данным исследователей, эффективность извлечения алюминия достигает около 85%. Это сопоставимо с лучшими мировыми технологиями переработки. Разработка также направлена на снижение отходов и развитие замкнутого производственного цикла в металлургии.

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
