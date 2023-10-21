В России создали технологию с ИИ для реабилитации пациентов после инсульта

В России создали технологию с ИИ для реабилитации пациентов после инсультаОна развертывается на домашнем компьютере
В пресс-службе Московского технического университета связи и информатики (МТУСИ) рассказали, что ученые вуза в сотрудничестве с коллегами из Федерального центра мозга и нейротехнологий создали технологию с искусственным интеллектом (ИИ) и техническим зрением для реабилитации пациентов после инсульта, пишет ТАСС.
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По словам руководителя пресс-службы Алина Хакимзянова, эта разработка обретает особенную актуальность в регионах России, где доступ к центрам реабилитации ограничен. Искусственный интеллект используется для создания "виртуального тренера," оценивающего правильность выполнения реабилитационных упражнений и способствующего повышению уверенности пациентов в собственных силах.
Эта система, предоставляемая пациентам на временное пользование, существенно сокращает расходы на процесс восстановления после инсульта. "Виртуальный тренер" развертывается на обычном домашнем компьютере и поддерживает постоянную связь с врачом, что обеспечивает более эффективное наблюдение за пациентами. Разрабатываемая программа включает в себя упражнения с оценкой их правильности, а медицинский специалист разрабатывает индивидуальный план реабилитации.