В России создали технологию с ИИ для реабилитации пациентов после инсульта

По словам руководителя пресс-службы Алина Хакимзянова, эта разработка обретает особенную актуальность в регионах России, где доступ к центрам реабилитации ограничен. Искусственный интеллект используется для создания "виртуального тренера," оценивающего правильность выполнения реабилитационных упражнений и способствующего повышению уверенности пациентов в собственных силах.

Эта система, предоставляемая пациентам на временное пользование, существенно сокращает расходы на процесс восстановления после инсульта. "Виртуальный тренер" развертывается на обычном домашнем компьютере и поддерживает постоянную связь с врачом, что обеспечивает более эффективное наблюдение за пациентами. Разрабатываемая программа включает в себя упражнения с оценкой их правильности, а медицинский специалист разрабатывает индивидуальный план реабилитации.