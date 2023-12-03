В России создали технологию восстановления лопаток Airbus и Boeing

Эта технология позволяет восстанавливать обгоревшие и поврежденные лопатки, что становится неотъемлемым процессом в условиях затрудненного обслуживания из-за санкций. Фомин подчеркнул, что российское производство лопаток для этих двигателей не развито, поэтому создание метода их восстановления стало необходимостью.

БЭМЗ, приобретенный для реализации этой технологии, является машиностроительным предприятием, работающим в различных отраслях, включая оборонный комплекс, ракетно-космическую и авиационную промышленность. Этот шаг представляет важное стратегическое направление для собственной авиационной промышленности России.