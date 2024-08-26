В России создали Telegram-бот для отслеживания побочных эффектов лекарств

С помощью бота пользователи могут узнать о побочных эффектах, просто введя наименование лекарства. Если же у пациента возникнет новая нежелательная реакция, он может зарегистрировать её, указав необходимые данные о препарате. Вся введенная информация сохраняется в базе данных, к которой имеют доступ медицинские специалисты и фармацевтические компании.

Автор проекта PharmaAdverseBot, студентка Сеченовского Университета Ирина Булатова, отметила, что перед передачей данных в систему информация о побочных эффектах проверяется врачом. Это необходимо для точной оценки ситуации и предотвращения распространения недостоверной информации.