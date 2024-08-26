В России создали Telegram-бот для отслеживания побочных эффектов лекарств

Опубликовано 26 августа 2024, 18:211 мин.
В России создали Telegram-бот для отслеживания побочных эффектов лекарствНовый сервис упрощает сбор и регистрацию нежелательных реакций на лекарства
Ученые Первого МГМУ имени И. М. Сеченова разработали Telegram-бот, который позволяет пациентам и врачам получать информацию о побочных эффектах лекарств и сообщать о новых, не описанных в инструкции реакциях. Этот сервис, доступный для всех, призван упростить и ускорить процесс регистрации и анализа нежелательных реакций на препараты.
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С помощью бота пользователи могут узнать о побочных эффектах, просто введя наименование лекарства. Если же у пациента возникнет новая нежелательная реакция, он может зарегистрировать её, указав необходимые данные о препарате. Вся введенная информация сохраняется в базе данных, к которой имеют доступ медицинские специалисты и фармацевтические компании.
Автор проекта PharmaAdverseBot, студентка Сеченовского Университета Ирина Булатова, отметила, что перед передачей данных в систему информация о побочных эффектах проверяется врачом. Это необходимо для точной оценки ситуации и предотвращения распространения недостоверной информации.