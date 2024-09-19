В России создали теплицу на спутниковом управлении

Новая теплица предназначена для домашнего использования и позволяет выращивать овощи, зелень и ягоды, не требующие опыления и не превышающие 50−60 см в высоту. В ее основе лежит микроконтроллер Stm32 из конструктора Minisat, предназначенного для создания миниатюрных космических аппаратов. Система управления теплицей анализирует данные с датчиков и автоматически регулирует освещение, вентиляцию, автополив и подачу удобрений.

Программа управления теплицей может поддерживать оптимальные условия для растений на протяжении месяца без участия человека. Теплица имитирует цикл солнечного дня, подстраивая освещенность под время суток и тип растения. Также она подходит для научных исследований в ботанике и агрономии, отметили в пресс-службе.