В России создали теплоизоляцию для космической электроники

Как пояснил участник проекта, студент института № 6 «Аэрокосмический» МАИ Геннадий Колесов, традиционная экранно-вакуумная изоляция, используемая для защиты от перегрева, может искажать показания радиометрического оборудования. Новая разработка имеет принципиально иную конструкцию — внутренний наполнитель из стекловолокна с низкой теплопроводностью и внешнюю отражающую оболочку.

Проблема помех ранее наблюдалась на Международной космической станции при работе аппаратуры дистанционного зондирования Земли. При использовании новой изоляции нагревается только внешний слой, а передача тепла к приборам значительно затрудняется.

Созданы экспериментальные образцы теплоизоляции, выполнены расчеты, подтвердившие ее эффективность для космических станций. Следующим этапом станут испытания в термовакуумной камере, имитирующей условия космического пространства.