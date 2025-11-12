В России создали термометр для работы в экстремальных условиях АЭС

Термометр использует оптическое волокно с микроскопическими газовыми полостями размером 3−6 мкм. При нагреве изменяются оптические свойства отраженного излучения, что позволяет точно определять температуру. Защитная металлическая оболочка заменяет традиционные органические покрытия.

Диапазон измерений устройства составляет от -196 до +1000 градусов Цельсия, что в 3−4 раза превышает возможности существующих аналогов. Применение оптического усилителя позволяет использовать источники света малой мощности. В этом случае исключается эффект самонагрева.

Разработка может применяться не только в атомной энергетике, но и в металлургии, химической промышленности и других отраслях.