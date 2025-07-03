В России создали тест для точного выявления чумы

Новая методика позволяет выявлять ДНК возбудителя чумы в сложных образцах — от почвы до останков животных и клинических материалов. Благодаря поэтапному анализу тест способен обнаружить даже единичные клетки бактерий в микролитре исследуемого вещества. Это дает возможность быстро выявлять заражение и оперативно реагировать на угрозы вспышек.

Тест-система может использоваться как в стационарных лабораториях, так и в мобильных передвижных комплексах, что расширяет возможности для быстрого реагирования на отдаленных территориях.

Все компоненты для изготовления теста произведены в России, что обеспечивает независимость в молекулярно-генетической диагностике и гарантирует стабильное снабжение необходимыми материалами.