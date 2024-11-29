В России создали тест-полоски для анализа витамина C в продуктах

Тест-система проста в использовании: для анализа достаточно поместить тест-полоску в продукт, а затем с помощью смартфона зафиксировать изображение, которое приложение обработает и определит концентрацию витамина C. Этот метод является быстрым, дешевым и экологичным, в отличие от традиционных лабораторных методов, требующих дорогостоящих материалов и времени.

Аскорбиновая кислота, естественно присутствующая в некоторых продуктах или добавляемая в качестве добавки, играет важную роль в укреплении иммунитета и улучшении усвоения железа. Однако ее чрезмерное количество может вызвать аллергические реакции и расстройства желудка, особенно у детей.

Процесс производства тест-полосок экологичен и безопасен. Для стабилизации реагента ученые использовали ментол, что также помогает увеличить срок годности полосок. Это открытие может стать важным шагом к более доступному контролю за безопасностью продуктов питания.