В России создали тренажер для урологов

Опубликовано 18 июня 2025, 20:501 мин.
В России создали тренажер для урологовРазработка в два раза дешевле зарубежных аналогов
В пресс-службе Сеченовского университета сообщили, что специалисты вуза представили тренажер для обучения хирургов-урологов. Устройство, созданное с помощью 3D-печати, точно имитирует почку и окружающие ткани, позволяя отрабатывать различные медицинские манипуляции.
© Ferra.ru
Тренажер включает несколько сменных модулей для разных видов операций: пункции почки, эндоскопических вмешательств и работы с опухолевыми поражениями. Важное преимущество разработки — возможность тренироваться под контролем всех основных методов визуализации: УЗИ, рентгена, МРТ и КТ.
Как пояснил инженер Сергей Горохов, российская разработка превосходит зарубежные аналоги по функциональности. Например, американский тренажер не позволяет работать с МРТ-контролем. При этом отечественное решение будет стоить вдвое дешевле импортных.
По словам доцента Станислава Али, новое устройство ускорит подготовку молодых специалистов и поможет разрабатывать современные методы лечения.