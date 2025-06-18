В России создали тренажер для урологов

Тренажер включает несколько сменных модулей для разных видов операций: пункции почки, эндоскопических вмешательств и работы с опухолевыми поражениями. Важное преимущество разработки — возможность тренироваться под контролем всех основных методов визуализации: УЗИ, рентгена, МРТ и КТ.

Как пояснил инженер Сергей Горохов, российская разработка превосходит зарубежные аналоги по функциональности. Например, американский тренажер не позволяет работать с МРТ-контролем. При этом отечественное решение будет стоить вдвое дешевле импортных.

По словам доцента Станислава Али, новое устройство ускорит подготовку молодых специалистов и поможет разрабатывать современные методы лечения.