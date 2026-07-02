В России создали учебный дрон УН‑001, выдерживающий 150 жёстких посадок

Сейчас подготовка операторов БПЛА самолётного типа ведётся на боевых машинах, что приводит к значительным потерям: на один выпуск приходится до 5–6 утраченных единиц. Учебный УН‑001 выдерживает до 150 жёстких посадок, где в большинстве случаев требуется лишь замена винта. Энергия удара гасится за счёт деформации демпферов, а на ремонт уходит минимальное время.

Опытная эксплуатация дрона уже прошла в трёх учебных центрах Воронежской, Московской и Белгородской областей. Инструкторы подтвердили, что управляемость учебного аппарата идентична боевым образцам, что позволяет отрабатывать широкий спектр сценариев — от аэродромных полётов до тактических вылетов с неподготовленных площадок. Сейчас компания готовит серийную линию и получила предварительные заявки от нескольких региональных центров.

«Компания сознательно пошла на то, чтобы сделать тренировочный снаряд, а не хрупкий дорогой дрон, поэтому при жёсткой посадке энергия удара гасится за счёт деформации демпферов, а замена винта занимает считанные минуты», — подчеркнул Лобанов.