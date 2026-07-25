В России
Опубликовано 25 июля 2026, 18:56
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В России создали удобрение из отходов переработки бурых водорослей

Разработка содержит аминокислоты и калий
В пресс-службе Северо-Кавказского федерального университета сообщили, что ученые вуза разработали органическое аминокислотное удобрение из биошрота ламинарии, который остается после переработки бурых водорослей в косметической промышленности.
В России создали удобрение из отходов переработки бурых водорослей

© Ferra.ru

В составе полученных образцов содержится до 5% свободных аминокислот и 6% биодоступного калия. Также удобрение включает комплекс микроэлементов. Испытания провели на горохе, пшенице, овсе и кресc-салате.

По словам одного из авторов разработки, ассистента кафедры стандартизации, метрологии и управления качеством СКФУ Елены Маслий, гидролиз биошрота позволяет получать удобрение, стимулирующее рост растений и корнеобразование, а также повышающее устойчивость культур к перепадам температур и другим стрессовым условиям.

Ученые подготовили технические условия и технологическую инструкцию для производства. Следующим этапом станет патентование разработки. Интерес к выпуску удобрения проявило предприятие «Золото полей».

Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
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