В России создали уголь из семян тика для очистки промышленных стоков

Опубликовано 27 октября 2025, 14:591 мин.
В России создали уголь из семян тика для очистки промышленных стоковМатериал удаляет токсичные красители и пестициды
Ученые Тюменского государственного университета (ТюмГУ) совместно с коллегами из университетов Индии и Португалии разработали новый адсорбент для очистки промышленных стоков. Материал был получен из семян тикового дерева.
Уголь создается в условиях высоких температуры и давления в водной среде с последующей активацией диоксидом углерода. Полученный материал обладает удельной площадью поверхности около 730 м²/г и сферической микропористой структурой. Его сорбционные свойства близки к традиционным активированным углям.
Новый материал эффективно удаляет из воды токсичные акридиновые красители, применяемые в текстильной и лакокрасочной промышленности, а также пестициды и фармацевтические препараты. Теплотворная способность угля составляет 26,53 МДж/кг.
Исследователи отмечают, что использование семян тика может быть экономически выгодно для стран Южной Азии, где это дерево широко распространено.