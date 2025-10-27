В России создали уголь из семян тика для очистки промышленных стоков

Уголь создается в условиях высоких температуры и давления в водной среде с последующей активацией диоксидом углерода. Полученный материал обладает удельной площадью поверхности около 730 м²/г и сферической микропористой структурой. Его сорбционные свойства близки к традиционным активированным углям.

Новый материал эффективно удаляет из воды токсичные акридиновые красители, применяемые в текстильной и лакокрасочной промышленности, а также пестициды и фармацевтические препараты. Теплотворная способность угля составляет 26,53 МДж/кг.

Исследователи отмечают, что использование семян тика может быть экономически выгодно для стран Южной Азии, где это дерево широко распространено.