В России создали «умную фабрику растений»

Этот подход, реализованный в «умной фабрике растений», позволяет эффективно использовать площадь и культивировать растения в любых природных условиях, включая суровые климатические зоны, такие как Арктика. Промышленная система автоматизации производства обеспечивает надежную работу оборудования, а оператору остается лишь устанавливать необходимые параметры программного обеспечения.

Система, основанная на искусственном интеллекте, анализирует состояние растений и предоставляет оператору информацию о процессе культивации. Это значительный шаг вперед в развитии сельского хозяйства, который позволит обеспечить стабильное и непрерывное производство сельскохозяйственной продукции.