Опубликовано 14 мая 2024, 13:30
1 мин.
В России создали «умную фабрику растений»С искусственным интеллектом
В пресс-службе Передовой инженерной школы Дальневосточного федерального университета (ПИШ ДВФУ) сообщили, что ученые вуза представили новую технологию «умной фабрики растений» для выращивания сельскохозяйственных культур без использования почвы. Растения выращиваются на специальных многоярусных стеллажах, обеспеченных питательным раствором, что позволяет получать до 16 урожаев в год.
© Ferra.ru
Этот подход, реализованный в «умной фабрике растений», позволяет эффективно использовать площадь и культивировать растения в любых природных условиях, включая суровые климатические зоны, такие как Арктика. Промышленная система автоматизации производства обеспечивает надежную работу оборудования, а оператору остается лишь устанавливать необходимые параметры программного обеспечения.
Система, основанная на искусственном интеллекте, анализирует состояние растений и предоставляет оператору информацию о процессе культивации. Это значительный шаг вперед в развитии сельского хозяйства, который позволит обеспечить стабильное и непрерывное производство сельскохозяйственной продукции.