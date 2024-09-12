В России создали «умную» одежду для космонавтов

По информации пресс-службы Фонда поддержки проектов НТИ, новая одежда оснащена электромиографическими датчиками и устройствами обратной связи. Она будет использоваться для оценки рисков атрофии мышц и их стимуляции, что поможет более эффективно подготовить космонавтов к полетам и улучшить их адаптацию как в условиях невесомости, так и при возвращении на Землю.

В тестировании, которое продлится 12 месяцев, примут участие несколько российских космонавтов. Первое испытание на орбите запланировано через три года. Спецодежда не только улучшит тренировочный процесс, но и обеспечит более быструю и эффективную реабилитацию после полетов, отметили в пресс-службе.