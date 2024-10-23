В России создали «умную» подвеску для автомобилей

Современные автомобильные подвески, основанные на гидравлических амортизаторах и упругих элементах, имеют фиксированную жесткость. Это ограничивает их способность адаптироваться к изменяющимся дорожным условиям, что приводит к снижению плавности хода и повышенному износу подвески. Ученые предложили комбинированную демпфирующую систему (КДС), объединяющую различные типы амортизаторов — гидравлические, воздушные, фрикционные, инерционные и динамические.

КДС обеспечивает переменную жесткость, что позволяет подвескам автоматически адаптироваться к условиям движения. Исследования показали, что одна из конфигураций КДС, протестированная на грузовом автомобиле КамАЗ-4308, продемонстрировала снижение средних квадратических ускорений кузова на 10% и улучшение устойчивости автомобиля на 40%.

В реализации проекта использовались современные методы теоретической механики и экспериментальные исследования. Ученые уже получили 11 патентов на новые демпфирующие узлы и продолжают работу над их улучшением.