В России создали умную систему пожаротушения для автосервисов

Опубликовано 17 ноября 2025, 23:041 мин.
В России создали умную систему пожаротушения для автосервисовСистема способна предотвращать возгорания и тушить скрытые очаги
В пресс-службе Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) сообщили, что ученые вуза разработали интеллектуальную систему управления пожаротушением для автосервисов. Она оснащена тепловизором, газоанализатором и специальным алгоритмом, что позволяет не только тушить огонь, но и предотвращать возгорания.
Система отслеживает температуру и утечки опасных веществ в помещении. При выявлении угрозы она предупреждает персонал и указывает проблемную зону с высокой точностью, например конкретную ячейку литий-ионного аккумулятора электромобиля. При необходимости установка автоматически запускает пожаротушение, безопасное для электроники.
Новая разработка была протестирована в университете и доказала эффективность при работе с электромобилями и современными литий-ионными батареями. В дальнейшем планируется интеграция искусственного интеллекта в систему и расширения ее применения на другие объекты промышленного и сервисного назначения.
Источник:ТАСС
Автор:Ингела Воробьева
