В России создали умную систему пожаротушения для автосервисов

Система отслеживает температуру и утечки опасных веществ в помещении. При выявлении угрозы она предупреждает персонал и указывает проблемную зону с высокой точностью, например конкретную ячейку литий-ионного аккумулятора электромобиля. При необходимости установка автоматически запускает пожаротушение, безопасное для электроники.

Новая разработка была протестирована в университете и доказала эффективность при работе с электромобилями и современными литий-ионными батареями. В дальнейшем планируется интеграция искусственного интеллекта в систему и расширения ее применения на другие объекты промышленного и сервисного назначения.