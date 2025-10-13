В России создали умные имплантаты, превращающиеся в кость

Опубликовано 13 октября 2025, 21:441 мин.
В России создали умные имплантаты, превращающиеся в костьНовая технология ускорит заживление
В пресс-службе Южного федерального университета (ЮФУ) сообщили, что ученые вуза разработали инновационный материал для медицинских имплантатов. В основе технологии лежит использование минерала брушита, который со временем превращается в естественную костную ткань.
Исследователи обнаружили, что с помощью комбинации карбоната кальция и белков можно контролируемо преобразовывать брушит в гидроксиапатит — основной минеральный компонент костей и зубов. Этот процесс основан на эффекте Ребиндера, позволяющем управлять формой и размером формирующихся кристаллов.
Проблема приживаемости имплантатов остается одной из основных задач в современной ортопедии и стоматологии. Новая разработка способна ее решить, поскольку создаваемые конструкции не просто заменяют, а фактически становятся естественной костной тканью организма.
Технология позволяет не только ускорить процесс заживления, но и обеспечить необходимую прочность восстанавливаемых костных структур, отметили в пресс-службе.