В России создали умные имплантаты, превращающиеся в кость

Исследователи обнаружили, что с помощью комбинации карбоната кальция и белков можно контролируемо преобразовывать брушит в гидроксиапатит — основной минеральный компонент костей и зубов. Этот процесс основан на эффекте Ребиндера, позволяющем управлять формой и размером формирующихся кристаллов.

Проблема приживаемости имплантатов остается одной из основных задач в современной ортопедии и стоматологии. Новая разработка способна ее решить, поскольку создаваемые конструкции не просто заменяют, а фактически становятся естественной костной тканью организма.

Технология позволяет не только ускорить процесс заживления, но и обеспечить необходимую прочность восстанавливаемых костных структур, отметили в пресс-службе.