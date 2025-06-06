В России создали умные климатические системы для синхротрона

Компания «Утилекс» изготовила 170 герметичных шкафов с прецизионным контролем температуры, влажности и задымления. Точность поддержания температуры достигает ±0,05°C круглосуточно. Первоначально подобное оборудование планировали закупать в Германии, но санкции сделали это невозможным.

Особенность новых систем — полная герметичность. Это обеспечивает не только стабильный микроклимат для электроники, но и предотвращает распространение дыма при возможном возгорании. Все шкафы оснащены системой удаленного мониторинга и управления через Ethernet-интерфейс.

СКИФ представляет собой уникальный научный комплекс, где частицы разгоняются почти до скорости света. Электроника, управляющая этим процессом, требует особых условий эксплуатации. Разработанные климатические системы подключены к общей системе охлаждения ускорительного комплекса.