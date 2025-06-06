В России
Опубликовано 06 июня 2025, 17:07
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В России создали умные климатические системы для синхротрона

Разработка импортозаместит немецкое оборудование
Для строящегося под Новосибирском Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ) разработаны специализированные климатические системы. Они предназначены для защиты чувствительной электроники, управляющей работой ускорителя частиц.
В России создали умные климатические системы для синхротрона

© Ferra.ru

Компания «Утилекс» изготовила 170 герметичных шкафов с прецизионным контролем температуры, влажности и задымления. Точность поддержания температуры достигает ±0,05°C круглосуточно. Первоначально подобное оборудование планировали закупать в Германии, но санкции сделали это невозможным.

Особенность новых систем — полная герметичность. Это обеспечивает не только стабильный микроклимат для электроники, но и предотвращает распространение дыма при возможном возгорании. Все шкафы оснащены системой удаленного мониторинга и управления через Ethernet-интерфейс.

СКИФ представляет собой уникальный научный комплекс, где частицы разгоняются почти до скорости света. Электроника, управляющая этим процессом, требует особых условий эксплуатации. Разработанные климатические системы подключены к общей системе охлаждения ускорительного комплекса.