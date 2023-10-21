В России создали умные весы для супермаркетов

По словам Ильи Тютюнника, что скорость распознавания товаров составляет порядка 200 миллисекунд. Это означает, что весы быстро, а также точно определяют, какой продукт находится на них.

Особенно актуальными эти умные весы становятся для стран Ближнего Востока. В этом регионе обычно сотрудник супермаркета выполняет функцию определения товаров на весах. С использованием новой технологии этот сотрудник может переключиться на другие задачи, что значительно повысит производительность труда. Еще одним преимуществом новых весов является их автономность - они не требуют подключения к интернету или серверу для корректной работы.