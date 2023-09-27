В России создали умный браслет для борьбы с заболеваниями нервной системы

В России создали умный браслет для борьбы с заболеваниями нервной системыУстройство имеет в себе нейротрекер высокой точности
Российские ученые первыми в мире умный браслет для борьбы с заболеваниями нервной системы, также может определить болен человек вирусом или бактериями.
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старший научный сотрудник Управления научной и инновационной деятельности ЮУрГУ Ученые Южно-Уральского государственного университета создали устройство, которое контролирует важные показатели для жизнеобеспечения. Оно мониторит реагирование нервной системы и общее здоровье человека.
Устройство представляет из себя смарт-часы, но имеет в себе нейротренер высокой точности, который контролирует температуру тела, пульс, частоту дыхания, экг, оксигенацию крови и двигательную активность.
Наш браслет измеряет реакции нервной системы – это самое главное отличие от всех существующих браслетов. Например, Apple Watch за 50 тысяч рублей не мониторит состояние нервной системы, а наш прибор позволяет оценить эмоциональное состояние человека: агрессивен он или переутомлен, перевозбужден и так далее. Это помогает проводить исследования у детей с неврологическими нарушениями: эпилепсией, синдромом повышенной двигательной активности, а также с аутизмом.