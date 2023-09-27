В России создали умный браслет для борьбы с заболеваниями нервной системы

Наш браслет измеряет реакции нервной системы – это самое главное отличие от всех существующих браслетов. Например, Apple Watch за 50 тысяч рублей не мониторит состояние нервной системы, а наш прибор позволяет оценить эмоциональное состояние человека: агрессивен он или переутомлен, перевозбужден и так далее. Это помогает проводить исследования у детей с неврологическими нарушениями: эпилепсией, синдромом повышенной двигательной активности, а также с аутизмом.