В России создали умный материал для 3D-печати в медицине

Материал предназначен для создания клеточных каркасов. Они могут управлять ростом и развитием стволовых клеток. Ученые определили оптимальный состав композита, обеспечивающий повышенную чувствительность к магнитным полям и упрощающий процесс трехмерной печати.

Ключевым достижением стало совмещение функциональных свойств с технологичностью — материал адаптирован для использования на стандартном 3D-оборудовании. Это снижает энергозатраты при производстве и расширяет возможности практического применения, отметили в в ведомстве.

Разработка перспективна для создания медицинских имплантатов, биосенсоров и носимых устройств.