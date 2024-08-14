В России создали умный материал для электроники

Новая технология основывается на использовании пористых наночастиц металл-органических каркасов (MOF), модифицированных фотохромными молекулами спиропиранов. Эти молекулы способны обратимо изменять свою структуру при воздействии света, что позволяет материалу адаптироваться к внешним условиям.

По словам ученых, разработка может быть использована в различных областях: от электроники, где устройства могут адаптироваться к освещению, до интеллектуальных систем хранения водородного топлива. Светочувствительный материал позволит регулировать размер пор «молекулярной губки», что повысит энергоэффективность и безопасность хранения водорода в транспортных средствах и резервуарах.