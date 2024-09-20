В России создали умный привод для безопасного закрытия окон

NovADrive монтируется вместо стандартной ручки окна и управляется голосовыми командами. Устройство оснащено датчиками, которые реагируют на внешние факторы, такие как дым, выхлопные газы и температура, автоматически регулируя открытие или закрытие окна. Разработка принадлежит Никите Соснину, инженеру лаборатории робототехники и мехатроники, отметили в пресс-службе.

Первый вариант привода был усовершенствован после тестирования, когда разработчики решили повысить его безопасность. Теперь система гарантирует максимальную защиту пользователей и адаптируется к изменяющимся условиям окружающей среды.