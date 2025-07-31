В России создали уникальную систему охлаждения для коллайдера

Опубликовано 31 июля 2025, 18:111 мин.
В России создали уникальную систему охлаждения для коллайдераУстройство ускорит эксперименты по изучению Вселенной
В пресс-службе Института ядерной физики (ИЯФ) СО РАН сообщили, что специалисты учреждения разработали и запатентовали новую конструкцию соленоида — ключевого элемента системы охлаждения коллайдера NICA.
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Установка, расположенная в Подмосковье, предназначена для исследований процессов, происходивших в первые мгновения после возникновения Вселенной.
Соленоид является центральной частью магнитной системы электронного охлаждения. Его главная задача — сжимать и фокусировать пучки ионов перед столкновением. Чем плотнее пучок, тем эффективнее проходят эксперименты, отметили в пресс-службе.
Конструкция состоит из более чем 40 тысяч деталей. По словам разработчиков, использование охлаждённых пучков значительно ускоряет проведение исследований. Плотные пучки позволяют быстрее набирать статистику важных для науки событий по сравнению с «рыхлыми» аналогами.