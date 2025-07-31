В России создали уникальную систему охлаждения для коллайдера

Установка, расположенная в Подмосковье, предназначена для исследований процессов, происходивших в первые мгновения после возникновения Вселенной.

Соленоид является центральной частью магнитной системы электронного охлаждения. Его главная задача — сжимать и фокусировать пучки ионов перед столкновением. Чем плотнее пучок, тем эффективнее проходят эксперименты, отметили в пресс-службе.

Конструкция состоит из более чем 40 тысяч деталей. По словам разработчиков, использование охлаждённых пучков значительно ускоряет проведение исследований. Плотные пучки позволяют быстрее набирать статистику важных для науки событий по сравнению с «рыхлыми» аналогами.