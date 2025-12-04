В России создали уникальную сталь для работы в ледяной Арктике

Уникальность стали заключается в добавлении азота, который значительно увеличивает её прочность, но не делает производство дороже. Материал обладает сразу несколькими критически важными для Севера свойствами: он устойчив к коррозии (не ржавеет от воды, солей и кислот), не обладает магнитными свойствами (что не мешает работе навигационного оборудования) и сохраняет высокую вязкость — то есть не становится хрупким на морозе и долго сопротивляется разрушению.

Прочность новой стали почти в два раза выше, чем у обычных конструкционных и нержавеющих сталей. Каждый квадратный миллиметр этого материала способен выдержать нагрузку до 75 килограммов.