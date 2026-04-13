В России создали универсальную антенну для связи от 3G до 6G

По словам Дударева, конструкция напоминает конструктор. Добавление или удаление слоев позволяет быстро менять характеристики под новые нужды. Речь идет о двухдиапазонной ненаправленной антенне с горизонтальной поляризацией. Дополнительные слои улучшают согласование с фидером, увеличивают кросс-поляризацию и уменьшают габариты.

Такую антенну можно использовать для сотовой связи, усиления сигнала в офисах и цехах, для связи с подвижными объектами, в интернете вещей и в космической отрасли. В основе лежит печатная технология с фольгированными диэлектриками.