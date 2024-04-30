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В России
Опубликовано 30 апреля 2024, 16:15
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В России создали универсальную гусеничную платформу для промышленности и армии

Грузоподъемностью до 400 кг
Студент Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработал универсальную гусеничную платформу, которая может использоваться в самых разных сферах: от уборки снега и стрижки газонов до разминирования и эвакуации людей.
В России создали универсальную гусеничную платформу для промышленности и армии
© ПНИПУ

Платформа представляет собой дистанционно управляемое шасси с электроприводом, которое может передвигаться по любой местности. Она оснащена двумя гусеничными двигателями, грузоподъемностью до 400 кг и скоростью до 10 км/час.

Главное преимущество разработки — модульность. На платформу можно установить различное навесное оборудование, что делает ее незаменимым помощником в самых разных задачах.

Например, с помощью платформы можно убирать снег, чистить улицы, стричь газоны, перевозить грузы, а также использовать ее для поисково-спасательных работ и эвакуации людей.

В МЧС и армии платформу можно использовать для разминирования, транспортировки взрывоопасных объектов, а также для доставки грузов в труднодоступные места.

Низкий уровень шума и возможность работать в ночное время суток делают платформу незаменимым помощником в самых разных условиях.

Источник:ПНИПУ
Автор:Ингела Воробьева
Теги:
#разработка
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#технологии
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#исследование