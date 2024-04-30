В России создали универсальную гусеничную платформу для промышленности и армии

Платформа представляет собой дистанционно управляемое шасси с электроприводом, которое может передвигаться по любой местности. Она оснащена двумя гусеничными двигателями, грузоподъемностью до 400 кг и скоростью до 10 км/час.

Главное преимущество разработки — модульность. На платформу можно установить различное навесное оборудование, что делает ее незаменимым помощником в самых разных задачах.

Например, с помощью платформы можно убирать снег, чистить улицы, стричь газоны, перевозить грузы, а также использовать ее для поисково-спасательных работ и эвакуации людей.

В МЧС и армии платформу можно использовать для разминирования, транспортировки взрывоопасных объектов, а также для доставки грузов в труднодоступные места.

Низкий уровень шума и возможность работать в ночное время суток делают платформу незаменимым помощником в самых разных условиях.